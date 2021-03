Ciao Stefania, voce del Calcio Catania (Di martedì 23 marzo 2021) La città di Catania e il mondo rossazzurro, è sconvolto dalla tristissima notizia. Stefania Sberna, voce ufficiale allo Stadio Massimino, del Calcio Catania, ci ha lasciato. “Stefania lascia il suo amatissimo Catania, ci ha regalato per 30 anni una capacità straordinaria di suscitare ed esprimere emozioni, entrando così semplicemente e gentilmente nel cuore di tutti i tifosi rossazzurri“. Così recita il comunicato stampa diramato dalla società etnea. “Con il suo genuino entusiasmo – continua il comunicato – i suoi autentici valori umani e la sua generosa e tenace passione sportiva, una grande donna catanese ha scelto il Catania ogni giorno ed è sempre stata pronta a spendere parole ed esempi di sostegno. La voce della nostra ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 23 marzo 2021) La città die il mondo rossazzurro, è sconvolto dalla tristissima notizia.Sberna,ufficiale allo Stadio Massimino, del, ci ha lasciato. “lascia il suo amatissimo, ci ha regalato per 30 anni una capacità straordinaria di suscitare ed esprimere emozioni, entrando così semplicemente e gentilmente nel cuore di tutti i tifosi rossazzurri“. Così recita il comunicato stampa diramato dalla società etnea. “Con il suo genuino entusiasmo – continua il comunicato – i suoi autentici valori umani e la sua generosa e tenace passione sportiva, una grande donna catanese ha scelto ilogni giorno ed è sempre stata pronta a spendere parole ed esempi di sostegno. Ladella nostra ...

Advertising

zazoomblog : CIAO STEFANIA VOCE DEL CALCIO CATANIA - #STEFANIA #CALCIO #CATANIA - anitram149 : RT @Celeste62439880: Stefania really said: 'Ciao a tutti, sto bene state boni, ascoltateve il nuovo brano quando esce e nun me cagate er ca… - news_catania : Ciao Stefania, ti ameremo per sempre - PressFutura : #futurapress E scomparsa la storica speaker del Catania - scoobydubbidoo : RT @luciaccese__: Ciao Stefania sono un tuo stan account -