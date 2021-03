Ciaccheri | patrimonio Appia Antica si estende | grande risultato

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 marzo 2021) Roma – “Siilpubblico che tornera’ all’interno del Parco Archeologico dell’, un bene di inestimabile valore si aggiunge nelle competenza dello Stato: la Villa dei Mosaici dei Tritoni. Il mio ringraziamento va al Ministro della Cultura, e al Direttore del Parco Archeologico dell’, Simone Quilici, per questo nuovo straordinario.” “L’impegno e’ quello che questo bene comune possa, al piu’ presto, essere fruibile per tutte e tutti i cittadini di Roma e del Mondo. Nell’anno del centenario dalla nascita di Antonio Cederna, questosi aggiunge gia’ a quelli messi a segno in questi mesi, dopo la riaquisizione di Villa Sant Urbano e il parco del Sepolcro di Geta”. Lo scrive in una nota il Presidente ...