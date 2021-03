“Ci sono voluti mesi”. Vera Gemma e il baby fidanzato di 22 anni, il retroscena ora che lei è all’Isola dei Famosi (Di martedì 23 marzo 2021) Si chiama Jeda, ha 22 anni ed ha il papà arabo e la mamma italiana, di professione fa il manager di musica trap e 28 è il numero di anni in meno che ha rispetto alla compagna Vera Gemma. Già dalla prima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, i telespettatori sono rimasti esterrefatti dalla giovane età di Jeda, legato ormai da nove mesi alla naufraga Vera Gemma. Vera Gemma è fra i protagonisti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. A tifare per lei, Vera leonessa romana, nello studio del reality capeggiato da Ilary Blasi, c’è il fidanzatino Jeda. Il 22enne ha destato immediatamente l’attenzione del pubblico a causa della sua tenera età, soprattutto rispetto a quella ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 marzo 2021) Si chiama Jeda, ha 22ed ha il papà arabo e la mamma italiana, di professione fa il manager di musica trap e 28 è il numero diin meno che ha rispetto alla compagna. Già dalla prima puntata dell’Isola dei2021, i telespettatoririmasti esterrefatti dalla giovane età di Jeda, legato ormai da novealla naufragaè fra i protagonisti della nuova edizione dell’Isola dei. A tifare per lei,leonessa romana, nello studio del reality capeggiato da Ilary Blasi, c’è il fidanzatino Jeda. Il 22enne ha destato immediatamente l’attenzione del pubblico a causa della sua tenera età, soprattutto rispetto a quella ...

Advertising

2rMarzia : RT @Lorenzo47103171: @Libero_official Si vede sono inetti come chi li ha voluti. - frances18609437 : RT @nosiness11: #LoSapeviChe Per ricoprire la facciata dell'Empire State Building, il famoso grattacielo di New York ci sono voluti più di… - RobertaArielli : @labicirossa Uh! Pesantissimo. Mi ci sono voluti 2 anni per mettere tutto a posto l’ultima volta. Certo, è una bell… - nosiness11 : #LoSapeviChe Per ricoprire la facciata dell'Empire State Building, il famoso grattacielo di New York ci sono voluti… - Lorenzo47103171 : @Libero_official Si vede sono inetti come chi li ha voluti. -