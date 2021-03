Christian De Sica | lutto in famiglia | addio alla sorella Emilia

(Di martedì 23 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.Deè appena stato colpito da un gravefamiliare. Un dolore enorme per laDeDecon un post pubblicato su Instagram ha annunciato la scomparsa improvvisa dellaDe, è nata dall’unione tra Vittorio Dee Giuditta Rissone.e Emi, come tutti

Advertising

Agenzia_Ansa : E' morta all'età di 83 anni Emi De Sica, prima figlia di Vittorio e della sua prima moglie, l'attrice Giuditta Riss… - repubblica : Morta Emi De Sica, figlia di Vittorio. Christian De Sica: 'Mi mancherai, dai un bacio a papà' - zazoomblog : Christian De Sica in lutto: morta la sorella Emilia la prima figlia di Vittorio De Sica - #Christian #lutto:… - EsercitoCrucian : RT @_DAGOSPIA_: 'CIAO EMI,MI MANCHERAI. DAI UN BACIO A PAPÀ', CHRISTIAN DE SICA PIANGE LA SCOMPARSA DELLA SORELLA - MassimoMoro : RT @_DAGOSPIA_: 'CIAO EMI,MI MANCHERAI. DAI UN BACIO A PAPÀ', CHRISTIAN DE SICA PIANGE LA SCOMPARSA DELLA SORELLA -

Ultime Notizie dalla rete : Christian Sica

Proprio qualche istante fa, sul suo canale Facebook ufficiale,Deha annunciato il gravissimo lutto da cui è stato colpito. È uno dei più grandi attori di sempre,De. Volto di punta di numerosi film comici e divertenti, l'attore ...A dare la notizia della sua morte,De, che ha postato su Facebook una foto in bianco e nero di Emi e Vittorio, sorridenti: "Ciao Emi, mi mancherai. Dai un bacio a papà", ha scritto l'...IL LUTTO Un’emorragia cerebrale ha portato via all’improvviso Emi De Sica, 83 anni, primogenita del grande Vittorio, sorella per parte di padre di Christian e Manuel. Con lei se ne ...Emi De Sica è morta a 83 anni, era la prima figlia di Vittorio e della sua prima moglie Giuditta Rissone. Il ricordo di Christian su Facebook (foto Ansa) Emi De Sica è morta a 83 anni, era la prima ...