Chiara Ferragni ha partorito | è nata Baby V | foto e nome della bambina nata oggi

(Di martedì 23 marzo 2021) Alla famigliasi aggiunge una piccola bimba: èla figlia die Fedez, si chiama Vittoria. Nel 2016, grazie a una canzone galeotta, Fedez conosce la, con cui arriva all’altare nel 2018. Dalla loro unione è nato un figlio, sempre nel 2018, Leone. Ora i due amatissimi e seguitissimi sono diventati di nuovo genitori!, dopo Leone, si aggiunge anche una femminuccia, Vittoria. Ad annunciarlo è stata l’influencer più amata d’Italia,, con un post su instagram: “March 23rd, 2021. La nostra Vittoria ” View this post on Instagram A post shared by(@) ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

La nostra vittoria ". Fiocco rosa per i Ferragnez : è nata oggi Vittoria, la secondo genita della coppia. Per giorni sui loro profili Instagrame il marito Fedez hanno condiviso con i follower l'attesa della piccola, condividendo storie, foto e video del pancione di. E così, dopo il piccolo Leone, la famiglia si ...Fiocco rosa in casa Ferragnez. È nata Vittoria, la secondogenita die Fedez. A dare la lieta notizia sono stati gli stessi genitori, che hanno condiviso sui loro profili Instagram le foto della piccola. L'imprenditrice digitale ha pubblicato una foto ...Dopo giorni di attesa e trepidazione, è nata la secondogenita di Chiara Ferragni e Federico Lucia: la bambina si chiama Vittoria; la bambina è sana e pare essere nata durante la notte, ma comunque in ...Fedez e Chiara Ferragni sono al settimo cielo. Finalmente, dopo tanto aspettare, è nata la seconda figlia della coppia più famosa del web ...