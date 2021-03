Chiara Ferragni e Fedez | nata la figlia Vittoria | le prime parole di nonna Marina Di Guardo e di nonna Annamaria Berrinzaghi

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 23 marzo 2021) Si allarga la famiglia di, all’anagrafe Federico Lucia: questa mattina è arrivata a felice notizie che riguarda la famiglia Ferragnez che oggi ha visto dare alla luce la loro piccola, l’attesissima sorellina di Leone. ÈLucia, ladei Ferragnez Quandosi sposa o partorisce il web si immobilizza e tutta l’attenzione è su di lei: in queste ore non si parla praticamente d’altro infatti se non della piccola, fresca di parto potremmo dire,Lucia. La piccola sorellina di Leone è venuta alla luce dopo una lunga attesa rispetto invece a come erano andare le cose per il piccolo Leone, ...