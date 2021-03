Chiara Ferragni e Fedez | è nata la loro bambina La coppia annuncia anche il nome

(Di martedì 23 marzo 2021) Ci siamo finalmente.hato la nascita della sua seconda figlia attraverso i suoi canali social. “March 23rd, 2021.La nostra Vittoria“, scrive romanticamente su Instagram.: l’annuncio del“23 Marzo 2021 – La nostra Vittoria“, scrivereplicato poi poco dopo da. Lafesteggia la nascita dellaseconda figlia di cui si sapeva solo l’iniziale, V. Ora invece c’è Vittoria, che vediamo dolce su Instagram in questi momenti. I fan impazziscono sotto il post dei due super vip e non vedono l’ora di vederla interagire con il fratellino Leone, ormai vera star di Instagram. I commenti si sprecano sui social ...

La nostra vittoria ". Fiocco rosa per i Ferragnez : è nata oggi Vittoria, la secondo genita della coppia. Per giorni sui loro profili Instagrame il marito Fedez hanno condiviso con i follower l'attesa della piccola, condividendo storie, foto e video del pancione di. E così, dopo il piccolo Leone, la famiglia si ...Fiocco rosa in casa Ferragnez. È nata Vittoria, la secondogenita die Fedez. A dare la lieta notizia sono stati gli stessi genitori, che hanno condiviso sui loro profili Instagram le foto della piccola. L'imprenditrice digitale ha pubblicato una foto ...La famiglia ‘Ferragnez’ si allarga, è nata infatti la piccola Vittoria Lucia Ferragni. Papà Federico e mamma Chiara hanno annunciato la nascita della piccola sui propri account social, postando anche ...È nata nella mattinata di oggi la secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez. Vittoria il suo nome, finalmente svelato ai fan dopo mesi di instacabile attesa. A dare l'annuncio ...