Chiara Ferragni e Fedez, è nata la figlia: «Ecco come si chiama». Le tenere foto (Di martedì 23 marzo 2021) Chiara Ferragni, è nata la figlia: «Ecco come si chiama». Pochi minuti fa, l'imprenditrice digitale e il marito Fedez hanno diffuso su Instagram la lieta notizia (con... Leggi su leggo (Di martedì 23 marzo 2021), èla: «si». Pochi minuti fa, l'imprenditrice digitale e il maritohanno diffuso su Instagram la lieta notizia (con...

Advertising

rtl1025 : ?????? E' nata la figlia di Chiara #Ferragni e #Fedez. Si chiama #Vittoria @Fedez @ChiaraFerragni - team_world : Congratulazioni a @Fedez e Chiara Ferragni per la nascita di Vittoria ?? ... finalmente possiamo 'chiamarti per nome' ?? - Corriere : Benvenuta Vittoria ??? - Elena_T___ : RT @meleonoray: Chiara Ferragni ha partorito. Piryl è incinta. Selin dice di esserlo. Eda potrebbe diventarlo a breve. Ormai si parla più… - emily_van_dortx : RT @believeinmusic_: Apro instagram e mi ritrovo come prima foto Chiara Ferragni che ha partorito baby vittoria ora casco a terra dall’emoz… -