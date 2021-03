Chiara Ferragni e Fedez, è nata la figlia: «Ecco come si chiama». Le tenere foto (Di martedì 23 marzo 2021) Chiara Ferragni, è nata la figlia: «Ecco come si chiama». Pochi minuti fa, l’imprenditrice digitale e il marito Fedez hanno diffuso su Instagram la lieta notizia (con tanto di foto): è nata la sorellina di Leone. Ecco le prime parole dei Ferragnez. «23 Marzo 2021. La nostra Vittoria ». Insomma, Baby V ha finalmente un nome, si chiama Vittoria. come tanti fan avevano sospettato dopo l’indizio della camicia di Fedez a Sanremo. Niente Venere o Veronica (altri dui nomi in lizza tra i follower). Nella tenera immagine condivisa da mamma bis Chiara Ferragni, l’influencer abbraccia la piccola Vittoria, che stringe il ditino ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 23 marzo 2021), èla: «si». Pochi minuti fa, l’imprenditrice digitale e il maritohanno diffuso su Instagram la lieta notizia (con tanto di): èla sorellina di Leone.le prime parole dei Ferragnez. «23 Marzo 2021. La nostra Vittoria ». Insomma, Baby V ha finalmente un nome, siVittoria.tanti fan avevano sospettato dopo l’indizio della camicia dia Sanremo. Niente Venere o Veronica (altri dui nomi in lizza tra i follower). Nella tenera immagine condivisa da mamma bis, l’influencer abbraccia la piccola Vittoria, che stringe il ditino ...

