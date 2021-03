Chiara Ferragni e Fedez di nuovo genitori: ma sapete come hanno chiamato la figlia? Impensabile (Di martedì 23 marzo 2021) Fedez e Chiara Ferragni diventano genitori. E' nata Vittoria, seconda figlia della coppia dopo Leone. Dopo mesi di attesa è stato svelato ai fan il nome. Fedez, però, aveva lanciato qualche indizio come la lettera V, che lasciava intendere proprio al suo nome. A dare l'annuncio della nascita è stato proprio Fedez con un post su Instagram con tanto di foto e dedica. “La nostra Vittoria”, ha scritto. I Ferragnez volano in tendenza. Per Fedez e Chiara, è un momento d'oro. Anche la canzone di Fedez e Francesca Michelin, presentata a Sanremo, sta volando in classifica. Oggi, però, per il rapper è un giorno d'oro: la famiglia si allarga per la gioia di tutti i fan. Nei giorni scorsi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021)diventano. E' nata Vittoria, secondadella coppia dopo Leone. Dopo mesi di attesa è stato svelato ai fan il nome., però, aveva lanciato qualche indiziola lettera V, che lasciava intendere proprio al suo nome. A dare l'annuncio della nascita è stato propriocon un post su Instagram con tanto di foto e dedica. “La nostra Vittoria”, ha scritto. I Ferragnez volano in tendenza. Per, è un momento d'oro. Anche la canzone die Francesca Michelin, presentata a Sanremo, sta volando in classifica. Oggi, però, per il rapper è un giorno d'oro: la famiglia si allarga per la gioia di tutti i fan. Nei giorni scorsi, ...

