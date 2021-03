Chiara Ferragni di nuovo mamma | è nata Vittoria

(Di martedì 23 marzo 2021)e Fedez sono genitori per la seconda volta: è, la seconda foglia della coppia, sorellina di Leone.ha partorito: è, secondogenita dell'imprenditrice e di Fedez. L'annuncio è stato dato dai genitori con un post su Instagram dove hanno condiviso la foto della piccolina. Come il fratello Leone, ancheha il doppio cognome Luciae Fedez hanno condiviso sui rispettivi profili di Instagram la notizia della nascita della sorellina del piccolo Leone, il primogenito della coppia. La caption scelta dai genitori è la stessa, la data, 23 marzo 2011, accompagdalla scritta: "la nostra ...

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

ha partorito la sua bambina: è la seconda figlia per l'influencer e il marito Fedez dopo l'arrivo del piccolo Leone nel 2018. Con enorme gioiae Fedez hanno annunciato ...Vittoria Luciaè finalmente nata!, ormai entrata nella 39esima settimana, è dunque diventata mamma della sua secondogenita, nata dall'amore con il rapper Fedez . Il nome della piccola di casa è già in tendenza, mentre ...Chiara Ferragni e Fedez sono letteralmente al settimo cielo. Dopo un'attesa durata quasi quaranta settimane, la popolare coppia ha finalmente accolto nella propria famiglia la piccola Baby Girl.