“Chi non si vaccina non può lavorare”. Sanitari no-vax sospesi a Belluno: Tribunale dà ragione alle Rsa (Di martedì 23 marzo 2021) Il Tribunale di Belluno ha confermato la sospensione dal lavoro per due infermieri e otto operatori socioSanitari, dipendenti di due case di riposo, che avevano rifiutato di sottoporsi al vaccino anti-Covid. Sancito dunque il principio che chi non si vaccina, pur lavorando a contatto con persone fragili, non può lavorare e ricevere lo stipendio. La vicenda aveva avuto inizio lo scorso febbraio, quando i dieci Sanitari erano stati messi in ferie forzate dalle rsa in cui lavoravano, la Servizi Sociali Assistenziali S.r.l (Sersa) e la Sedico Servizi, dopo il no al vaccino. Le strutture in questione avevano poi sottoposto gli infermieri e Oss no-vax alla visita del medico del lavoro, che li aveva ritenuti “inidonei” a svolgere la professione per “impossibilità di svolgere ... Leggi su tpi (Di martedì 23 marzo 2021) Ildiha confermato la sospensione dal lavoro per due infermieri e otto operatori socio, dipendenti di due case di riposo, che avevano rifiutato di sottoporsi al vaccino anti-Covid. Sancito dunque il principio che chi non si, pur lavorando a contatto con persone fragili, non puòe ricevere lo stipendio. La vicenda aveva avuto inizio lo scorso febbraio, quando i diecierano stati messi in ferie forzate drsa in cui lavoravano, la Servizi Sociali Assistenziali S.r.l (Sersa) e la Sedico Servizi, dopo il no al vaccino. Le strutture in questione avevano poi sottoposto gli infermieri e Oss no-vax alla visita del medico del lavoro, che li aveva ritenuti “inidonei” a svolgere la professione per “impossibilità di svolgere ...

Advertising

Corriere : «Il senatore Morra si è presentato in ufficio e ha chiesto chi fosse il responsabile. Subito dopo, ha iniziato ad i… - VittorioSgarbi : Il bullismo istituzionale di Morra che fa lo sceriffo con dei poveri medici è vergognoso. Pensavamo che il retorico… - riotta : Nicola Morra e Scanzi dall'antikasta roboante di ieri al 'Lei non so sa chi sarei io' di oggi #COVID19 #vaccinated… - shoyukhei : RT @shoyukhei: chi è il top tra i due? non deludetemi - FedericoPostet : RT @Gitro77: 23 luglio 1978, Scalfari intervista Berlinguer. L'inizio dell'altreuropeismo. Chi ancora si ostina a non capire lo fa perché d… -