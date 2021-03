Chi era Sante Notarnicola, tutto sul “bandito poeta” scomparso a 82 anni (Di martedì 23 marzo 2021) Nella giornata di ieri, 22 Marzo 2021, è morto a Bologna all’età di 82 anni Sante Notarnicola. L’uomo in un primo momento si era ammalato di Covid, ma era riuscito a guarire. Purtroppo poi sono comparse alcune complicazioni di salute che ne hanno determinato la morte. Sante lascia sua moglie Delia. Scopriamo ora insieme qualcosa in più sulla vita privata e pubblica del famoso “bandito poeta”. In ambito criminale il suo nome è legato a quello della banda Cavallero, di cui entrò a far parte nel 1963. Una volta in carcere, l’uomo si era dedicato all’arte e precisamente alla scrittura di libri. È morto Sante Notarnicola, chi era il “bandito poeta” Sante Notarnicola era nato a ... Leggi su urbanpost (Di martedì 23 marzo 2021) Nella giornata di ieri, 22 Marzo 2021, è morto a Bologna all’età di 82. L’uomo in un primo momento si era ammalato di Covid, ma era riuscito a guarire. Purtroppo poi sono comparse alcune complicazioni di salute che ne hanno determinato la morte.lascia sua moglie Delia. Scopriamo ora insieme qualcosa in più sulla vita privata e pubblica del famoso “”. In ambito criminale il suo nome è legato a quello della banda Cavallero, di cui entrò a far parte nel 1963. Una volta in carcere, l’uomo si era dedicato all’arte e precisamente alla scrittura di libri. È morto, chi era il “era nato a ...

