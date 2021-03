Chi è Marialuisa Jacobelli | Biografia | Età | Lavoro | Mbappè e Instagram

Leggi su chiecosa

(Di martedì 23 marzo 2021)è una conduttrice televisiva e modella italiana di 28 anni appassionata di sport, passione che ha ereditato dal padre, Xavier, direttore di Tuttosport. E’ stata una delle tentatrici di Temptation Island 2020 e attualmente è al centro del gossip per una presunta relazione con il calciatore Kylian. Chi è? Nome:Data di nascita: non disponibile Età: 28 anni Luogo di Nascita: Bergamo Segno zodiacale: Acquario Professione: influencer, modella e conduttrice televisiva Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: una scritta dietro il polso sinistro Profiloufficiale: @Seguici ...