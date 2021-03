Chi è Giorgia Venturini | Biografia | Età | Altezza | Fidanzato | Tiki Taka e X-Style

Leggi su chiecosa

(Di martedì 23 marzo 2021)è un’igienista dentale che ha intrapreso una carriera nelle pubbliche relazioni. E’ nota per amicizie come quelle con Silvio Berlusconi e Nicole Minetti.ha partecipato come aspirante naufraga al programma televisivo Saranno Isolani, riuscendo a diventare concorrente dell’edizione 2019 de L’Isola dei Famosi. Attualmenteè la conduttrice di X-, il programma di Canale 5 dedicato alla moda. Chi è? Nome:Data di nascita: 15 agosto 1983 Età: 36 anni Segno Zodiacale: Leone Luogo di nascita: Novafeltria (Rimini) Professione: Igienista dentale ed esperta di pubbliche relazioni: 177 cm Tatuaggi: Un cuore, delle scritte su un braccio e su ...