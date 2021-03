Chi è Fedez: Età, Instagram, Nascita Figlia Vittoria e Chiara Ferragni (Di martedì 23 marzo 2021) Fedez è un rapper e cantante milanese di 31 anni, marito di Chiara Ferragni da cui aspetta il secondo figlio. Ha esordito a 18 anni con il primo EP Pat-a-Cake. Ha avuto successo grazi a YouTube, prima con i suoi racconti di vista quotidiana e poi con i suoi brani. Fedez è stato giudice a X Factor, ha collaborato con J-Ax e ha partecipato al Festival di Sanremo 2021 con Francesca Michielin e la canzone Chiamami Per Nome, classificatasi al secondo posto della classifica finale. Il 23 marzo diventa padre per la seconda volta di una bambina di nome Vittoria. Chi è Fedez? Nome: Federico Lucia (in arte Fedez) Data di Nascita: 15 ottobre 1989 Età: 31 anni Altezza: 1,74 m Peso: 75 kg Segno Zodiacale: Bilancia Luogo di Nascita: ... Leggi su chiecosa (Di martedì 23 marzo 2021)è un rapper e cantante milanese di 31 anni, marito dida cui aspetta il secondo figlio. Ha esordito a 18 anni con il primo EP Pat-a-Cake. Ha avuto successo grazi a YouTube, prima con i suoi racconti di vista quotidiana e poi con i suoi brani.è stato giudice a X Factor, ha collaborato con J-Ax e ha partecipato al Festival di Sanremo 2021 con Francesca Michielin e la canzone Chiamami Per Nome, classificatasi al secondo posto della classifica finale. Il 23 marzo diventa padre per la seconda volta di una bambina di nome. Chi è? Nome: Federico Lucia (in arte) Data di: 15 ottobre 1989 Età: 31 anni Altezza: 1,74 m Peso: 75 kg Segno Zodiacale: Bilancia Luogo di: ...

