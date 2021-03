Chi è Chiara Ferragni: Biografia, Età, Parto Figlia Vittoria, Fedez e Leone (Di martedì 23 marzo 2021) Chiara Ferragni è un’imprenditrice digitale, blogger ed influencer italiana considerata l’influencer più famosa nel mondo con i suoi quasi 20 milioni. È divenuta estremamente popolare ai più grazie al suo blog “The Blonde Salad”, aperto nel 2009. Attualmente ha lanciato una sua personale linea di moda, la “Chiara Ferragni Collection” ed ha aperto diversi store in giro per il mondo, tra cui Parigi, Milano e Giappone. Il 23 marzo Partorisce la secondogenita, la Figlia Vittoria. Chi è Chiara Ferragni? Nome: Chiara Ferragni Età: 33 anni Data di nascita: 7 maggio 1987 Segno Zodiacale: Toro Luogo di nascita: Cremona Professione: imprenditrice digitale e influencer Altezza: 177 cm Peso: 58 ... Leggi su chiecosa (Di martedì 23 marzo 2021)è un’imprenditrice digitale, blogger ed influencer italiana considerata l’influencer più famosa nel mondo con i suoi quasi 20 milioni. È divenuta estremamente popolare ai più grazie al suo blog “The Blonde Salad”, aperto nel 2009. Attualmente ha lanciato una sua personale linea di moda, la “Collection” ed ha aperto diversi store in giro per il mondo, tra cui Parigi, Milano e Giappone. Il 23 marzorisce la secondogenita, la. Chi è? Nome:Età: 33 anni Data di nascita: 7 maggio 1987 Segno Zodiacale: Toro Luogo di nascita: Cremona Professione: imprenditrice digitale e influencer Altezza: 177 cm Peso: 58 ...

Advertising

RaiRadio2 : È la Giornata mondiale dell’Acqua! Chi ritwitta avrà acqua azzurra acqua chiara per noi e per tutti gli esseri viv… - marcodimaio : Lo stop al vaccino #AstraZeneca è precauzionale. Non ci sono rischi per chi ha preso la prima dose. Ma le istituzio… - aniello7779 : @Turi_000 Ah ecco Adesso mi è più chiara la tua confusione In effetti sono partiti molto attendibili specie azione… - hemademebelieve : Chi vuole essere milionario? ?? “Indovinato il nome della bimba di Chiara Ferragni e Fedez” fa curriculum per caso… - StefanoDePaolis : @ChiaraColosimo @EVDeMat @TgLa7 Chiara, perdona, ma il negazionismo lo fa chi si adagia sulla narrazione ufficiale… -