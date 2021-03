Chi è Bianca Gascoigne figlia di Paul: Biografia, Età, Vero nome, Ex Fidanzati e Instagram (Di martedì 23 marzo 2021) Bianca Gascoigne è la figlia del noto ex calciatore Paul Gascoigne (attuale naufrago de L’Isola dei Famosi 2021). Modella e influencer di 34 anni, ha partecipato a numerosi reality in Inghilterra, tra cui Celebrity Big Brother, è stata sulle copertine di importanti magazine inglesi e in Italia sta diventando un volto noto grazie alla partecipazione del padre al reality di Ilary Blasi. È stata ospite di Barbara D’Urso (a Non è la D’Urso) il 21 marzo 2021. Chi è Bianca Gascoigne nome: Bianca Failes nome d’arte: Bianca Gascoigne Segno Zodiacale: Scorpione Età: 34 anni Data di nascita: 28 ottobre 1986 Luogo di nascita: Hertfordshire (contea dell’Inghilterra ... Leggi su chiecosa (Di martedì 23 marzo 2021)è ladel noto ex calciatore(attuale naufrago de L’Isola dei Famosi 2021). Modella e influencer di 34 anni, ha partecipato a numerosi reality in Inghilterra, tra cui Celebrity Big Brother, è stata sulle copertine di importanti magazine inglesi e in Italia sta diventando un volto noto grazie alla partecipazione del padre al reality di Ilary Blasi. È stata ospite di Barbara D’Urso (a Non è la D’Urso) il 21 marzo 2021. Chi èFailesd’arte:Segno Zodiacale: Scorpione Età: 34 anni Data di nascita: 28 ottobre 1986 Luogo di nascita: Hertfordshire (contea dell’Inghilterra ...

