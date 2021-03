Chi è Adolfo Gaich | il gigante che ha mandato in crisi la Juventus

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 23 marzo 2021)non dimenticherà facilmente la partita del campionato di Serie A contro la, il calciatore del Benevento ha messo a segno una rete fondamentale per la salvezza in Serie A della squadra di Filippo Inzaghi. Si candida ad essere un ottimo calciatore nelle prossime stagioni, l’obiettivo per il presente è quello di mettersi in mostra nel massimo campionato italiano e conquistare la permanenza con la maglia del Benevento. La società del presidente Vigorito ha messo a segno un grandissimo colpo di calciomercato e l’argentino può confermarsi ad altissimi livelli, il classe 1999 ha già dimostrato tantissime qualità. Chi èFoto di Alessandro di Marco / AnsaJuliánè un calciatore argentino. E’ nato in Argentina, a pochi chilometri da ...