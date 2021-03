Chelsea, Obi Mikel ricorda la sfida col Barcellona: “Che furia Drogba” (Di martedì 23 marzo 2021) Metti una qualificazione ampiamente meritata, sfumata nel pieno del recupero. Aggiungi una prestazione da incubo per la classe arbitrale, con il direttore di gara Ovrebo che penalizza fortemente la tua squadra. Questa è stata la notte di Champions League vissuta dal Chelsea di Obi Mikel nel 2008/09 contro il Barcellona. L’ex Chelsea, a distanza di anni ha rivelato alcuni dettagli di quella notte al The Athletic: “C’era il caos nel tunnel e poi negli spogliatoi. C’erano bottiglie e cose che volavano ovunque . Hanno rotto i tavoli. Tutti urlavano e urlavano- dice Obi Mikel, che prosegue- “Perdere in quel modo era qualcosa che non riuscivamo ad accettare, ma quella è stata una notte davvero folle. Drogba ha perso la testa in campo e poi ha continuato negli spogliatoi”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021) Metti una qualificazione ampiamente meritata, sfumata nel pieno del recupero. Aggiungi una prestazione da incubo per la classe arbitrale, con il direttore di gara Ovrebo che penalizza fortemente la tua squadra. Questa è stata la notte di Champions League vissuta daldi Obinel 2008/09 contro il. L’ex, a distanza di anni ha rivelato alcuni dettagli di quella notte al The Athletic: “C’era il caos nel tunnel e poi negli spogliatoi. C’erano bottiglie e cose che volavano ovunque . Hanno rotto i tavoli. Tutti urlavano e urlavano- dice Obi, che prosegue- “Perdere in quel modo era qualcosa che non riuscivamo ad accettare, ma quella è stata una notte davvero folle.ha perso la testa in campo e poi ha continuato negli spogliatoi”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Chelsea, #ObiMikel ricorda la sfida col #Barcellona: 'Che furia Drogba...' - j_7ragon : RT @GoalItalia: Obi Mikel non ha dimenticato il litigio con Antonio Conte ?? - mr_kubra : RT @GoalItalia: Obi Mikel non ha dimenticato il litigio con Antonio Conte ?? - ItaSportPress : Obi Mikel ricorda Chelsea-Barcellona del 2009: 'Tavoli rotti e bottiglie lanciate. E che furia Drobga!' -… - GoalItalia : Obi Mikel non ha dimenticato il litigio con Antonio Conte ?? -