Chelsea | Chilwell crede nella Champions League | “Possibile al 100%…”

(Di martedì 23 marzo 2021) La cura Thomas Tuchel funziona in casa. Dall'arrivo del manager tedesco, i londinesi sono ancora imbattuti e le ambizioni per il finale di stagione sono diventate davvero grandi. Parola di Benche intervistato dal Telegraph non ha nascosto la voglia e il desiderio di continuare a stupire, magari indove i blues si troveranno ad affrontare il porto nei quarti di finale.: "al 100%"caption id="attachment 1081955" align="alignnone" width="783"(getty images)/captionDopo l'addio di Lampard e l'arrivo di Tuchel, ilha decisamente cambiato passo trovandosi adesso a lottare per i primi quattro posti in Premierma ...

Advertising

DenisTeddyden23 : RT @CalcioDatato: 3+2 in costruzione, Alonso (o Chilwell) e James alti e larghi a dare ampiezza, i due rifinitori dentro al campo. Tuchel… - CalcioDatato : 3+2 in costruzione, Alonso (o Chilwell) e James alti e larghi a dare ampiezza, i due rifinitori dentro al campo.… -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Chilwell

ItaSportPress

... avrebbero già messo gli occhi su Emerson Palmieri , terzino sinistro in forza al. Juve e ... in quel reparto, di Marcos Alonso e. Il suo volere è quello di tornare nel nostro ...Che brivido per Kepa! 92 GOOOOLLL DEL! ZIYECH! 2 - 0! Contropiede perfetto dei Blues.pesca in area Ziyech, che arpiona il pallone e trafigge Ramsdale con un gran sinistro che si ...Juve e Inter su Emerson Palmieri - In Serie A molte squadre sono già proiettate al prossimo mercato Estivo, al fine di programmare la prossima stagione ...Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Juventus e Inter sono in pressing su Emerson Palmieri: è sfida di mercato con il Napoli.