Cesena, omelia shock: 'I vaccini sono prodotti con organi di feti vivi' (Di martedì 23 marzo 2021) ' Gli ingredienti del vaccino sono tirati fuori da parti organiche di feti vivi abortiti . Il che vuol dire che esistono delle aziende, statali o private, che pagano delle donne povere per farle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 23 marzo 2021) ' Gli ingredienti del vaccinotirati fuori da partiche diabortiti . Il che vuol dire che esistono delle aziende, statali o private, che pagano delle donne povere per farle ...

Advertising

repubblica : Il prete di Cesena: 'Donne ingravidate per dare i feti vivi ai vaccini contro il Covid' - repubblica : 'Fanno abortire donne e usano feti vivi per i vaccini': omelia shock di un parroco a Cesena - Corriere : La fake news di don Paolo durante l’omelia: «Vaccini realizzati con feti vivi abortiti» - D0tina : RT @P_M_1960: 'Omelia shock a Cesena: Donne ingravidate per dare i feti vivi alla sperimentazione dei vaccini.' Ti prego Francesco ferma… - ArciAtea : #Vaccini COVID nell'omelia choc a Cesena: 'E' fatto con feti vivi di povere donne' -