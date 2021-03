Cesare Prandelli si dimette a sorpresa da allenatore della Fiorentina Pronto il ritorno di Iachini

(Di martedì 23 marzo 2021) Un fulmine a ciel sereno si è abbattuto sullo spogliatoio. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio,ha rassegnato le dimissioni dadei Viola. Non sono ancora chiare le motivazioni, visto che nelle ultime uscite la squadra aveva dimostrato compattezza, vincendo importanti scontri diretti con Spezia e Benevento e uscendo sconfitta ma con una grande prestazione dal match contro il Milan. Al suo posto dovrebbe tornare in panchina Beppe, però, era apparso fisicamente sofferente nelle ultime due settimane: dopo la vittoria contro i campani guidati da Pippo Inzaghi aveva dichiarato ai microfoni di Sky di essere “molto stanco, svuotato”, specificando nelle ore successive che si ...

Advertising

SaraMeini : ***ultimora** Fiorentina Si è dimesso Cesare Prandelli. @TgrRaiToscana - TgrRaiToscana : Cesare Prandelli lascia la Fiorentina. La decisione è arrivata in tarda mattinata. L'allenatore non si era present… - SkySport : FIORENTINA: SI DIMETTE CESARE PRANDELLI Al suo posto ritorna Giuseppe Iachini #SkySport #SerieA #Fiorentina… - tvdellosport : ?? ULTIM’ORA: #FIORENTINA, TORNA #IACHINI Beppe Iachini torna sulla panchina della Fiorentina: nelle ultime ore in… - fanpage : Ultim'ora Cesare #Prandelli saluta la Fiorentina. -

Ultime Notizie dalla rete : Cesare Prandelli

Sport Fanpage

Non è durato molto il ritorno dia Firenze. Il tecnico della Fiorentina, arrivato il 9 novembre scorso, ha infatti presentato le sue dimissioni. La Viola è al momento quattordicesima in classifica con 29 punti . ...1 Colpo di scena in casa Fiorentina:lascia la panchina viola . Il tecnico ha rassegnato le dimissioni, due giorni dopo la sconfitta con il Milan. Pronto a tornare in sella Beppe Iachini per guidare la squadra fino al ...Clamoroso in casa Fiorentina: Cesare Prandelli ha rassegnato le dimissioni e lascerà la panchina viola. Il tecnico di Orzinuovi saluta Firenze a due giorni dal ko contro il Milan, dopo aver colleziona ...Sky: Fiorentina, Prandelli si dimette, lo sostituirà Iachini. Il tecnico nelle scorse settimane aveva dichiarato di "sentirsi vuoto dentro" ...