Centinaio: Giornata agricoltura Italia per riconoscere patrimonio del paese (Di martedì 23 marzo 2021) Centinaio (Mipaaf): Giornata agricoltura Italia per riconoscere patrimonio del paese – "È l'occasione per dire ancora una volta un grazie di cuore anche alla nostra agricoltura e sottolineare il suo ruolo strategico nella vita quotidiana di tutti noi, ancora di più nel corso dell'emergenza causata dal Covid. Come ho detto in passato, l'agricoltura e gli agricoltori rappresentano un vero e proprio patrimonio del paese". Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio, commentando la decisione del presidente Usa Joe Biden di dichiarare il 23 marzo Giornata nazionale dell'agricoltura degli Stati Uniti.

