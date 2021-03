Centinaia di persone assembrate e senza mascherina alla festa di Bolsonaro: lui si lava le mani in un canale e poi distribuisce la torta (Di martedì 23 marzo 2021) Centinaia di persone, ammassate, senza mascherina. Sono i sostenitori di Jair Bolsonaro, che si sono riuniti sul prato del Palazzo Alvorada per il suo compleanno. Lui prima si è lavato le mani in un canale, poi ha distribuito la torta ai presenti. Il tutto mentre sei giorni fa il Brasile ha registrato il record di morti per Covid, più di 2300. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021)di, ammassate,. Sono i sostenitori di Jair, che si sono riuniti sul prato del Palazzo Alvorada per il suo compleanno. Lui prima si èto lein un, poi ha distribuito laai presenti. Il tutto mentre sei giorni fa il Brasile ha registrato il record di morti per Covid, più di 2300. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

