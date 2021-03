Catania, società etnea in lutto: scompare la giornalista Stefania Sberna, storica speaker rossazzurra. Il cordoglio del club (Di martedì 23 marzo 2021) club etneo in lutto.E' di poche ore fa la tremenda notizia della scomparsa della nota giornalista pubblicista Stefania Sberna che, alla sola età di cinquantaquattro anni, si è spenta causa di una terribile malattia. Per quasi venticinque anni la sua voce ha fatto emozionare i tifosi del Calcio Catania, club che da sempre ha avuto un posto particolare dentro il suo cuore. La storica speaker della società rossazzurra lascia il marito e due figlie.Di seguito, il saluto del Calcio Catania a Stefania Berna tramite l'account Instagram officiale dellasocietà sicilianaembedcontent src="instagram" ... Leggi su mediagol (Di martedì 23 marzo 2021)etneo in.E' di poche ore fa la tremenda notizia della scomparsa della notapubblicistache, alla sola età di cinquantaquattro anni, si è spenta causa di una terribile malattia. Per quasi venticinque anni la sua voce ha fatto emozionare i tifosi del Calcioche da sempre ha avuto un posto particolare dentro il suo cuore. Ladellalascia il marito e due figlie.Di seguito, il saluto del CalcioBerna tramite l'account Instagram officiale dellasicilianaembedcontent src="instagram" ...

L'addio del Catania a Stefania: 'Nella storia del club, con lei 30 anni di emozioni' Ecco le parole della società: ' Oggi ci lascia Stefania Sberna, che al suo amatissimo Calcio Catania ha regalato per 30 anni una capacità straordinaria di suscitare ed esprimere emozioni , entrando ...

