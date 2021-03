Advertising

Mediagol : #Catania, club etneo in lutto: scompare la giornalista Stefania Sberna, storica speaker rossazzurra - infoitsport : Catania, inizia l'era Baldini: il club ufficializza lo staff del nuovo mister rossazzurro - infoitsport : UFFICIALE: Catania, Francesco Baldini è il nuovo allenatore. La nota del club etneo - zazoomblog : Catania Francesco Baldini è il nuovo allenatore: la nota ufficiale del club etneo - #Catania #Francesco #Baldini… - Mediagol : #Catania, Francesco Baldini è il nuovo allenatore: la nota ufficiale del club etneo -

Ultime Notizie dalla rete : Catania club

Il comunicato delQuesta la nota ufficiale delsiciliano sulla scomparsa di Stefania Sberna....felici e il suo nome rimarrà per sempre nella storia del nostro'. 'Al marito, Salvo, e alle figlie, Federica e Giulia, il caloroso abbraccio di tutto il mondo rossazzurro. Il Calcioha ...I tifosi l'amavano, per tutti era 'The Voice'. Anche presidenti, giocatori e dirigenti la consideravano come una di famiglia.Catania piange la scomparsa di Stefania Sberna. La giornalista e speaker aveva 54 anni e per tanti anni era stato la speaker ufficiale all stadio Massimino ...