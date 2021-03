Castellammare di Stabia, maxi blitz contro il clan D’Alessandro: 16 arresti (I NOMI) (Di martedì 23 marzo 2021) Castellammare di Stabia: i Carabinieri hanno arrestato 16 affiliati al clan D’Alessandro. Sequestro di beni per sei milioni di euro (VIDEO). Duro colpo al clan D’Alessandro. Questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno arrestato 16 persone (15 in carcere ed una agli arresti domiciliari). Gli indagati sono accusati a vario titolo dei Leggi su 2anews (Di martedì 23 marzo 2021)di: i Carabinieri hanno arrestato 16 affiliati al. Sequestro di beni per sei milioni di euro (VIDEO). Duro colpo al. Questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno arrestato 16 persone (15 in carcere ed una aglidomiciliari). Gli indagati sono accusati a vario titolo dei

