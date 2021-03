Castellammare | colpo al clan D’Alessandro | 16 arresti e sequestri per 6 milioni di euro

Advertising

ViViCentro : Nuovo duro colpo al clan D’Alessandro a Castellammare di Stabia – VIDEO - campaniafelixit : CASTELLAMMARE DI STABIA: Duro colpo al clan D’Alessandro. Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli arrestano 1… - ilGazzettinoves : #Castellammare, duro colpo al clan D’Alessandro: 16 arresti all’alba - Torrechannelit : Castellammare – Duro colpo al clan D’Alessandro, arrestate 16 persone -

Ultime Notizie dalla rete : Castellammare colpo

Lo Strillone

Blitz nel cuore della notte: altro duroinferto ai ras didi Stabia . E' in corso un'operazione dei carabinieri , ordinata dalla Dda di Napoli. Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di elementi di ......addirittura il sesto nelle ultime tre per 'El Diablo' che si è ambientato benissimo a. calcio d'angolo battuto da Vallocchia per ildi testa vincente di Caldore. 5 minuti dopo lo ...Oroscopo, cosa ci aspetta oggi 23 marzo secondo lo Zodiaco . Ariete – Miglioramenti in vista: sarete facilitati negli accordi e in varie trattative. Vita privata caotica. Toro ...Il gruppo controllava Castellammare di Stabia ma aveva influenze anche in penisola sorrentina. Estorsioni ed usura i principali campi di profitto ...