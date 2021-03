Capri Home: Le collezioni online per valorizzare il Made in Italy (Di martedì 23 marzo 2021) Con la collezione Capri Home, il brand tutto Made in Italy, ognuno può portare nella propria casa un pezzo di Capri, Amalfi, Positano, Vietri. Capri Home, il marchio tutto italiano che porta la bellezza delle maioliche capresi nelle case, presenta le sue novità grazie ad un e-commerce per valorizzare le produzioni hand-Made. Dopo il lancio Leggi su 2anews (Di martedì 23 marzo 2021) Con la collezione, il brand tuttoin, ognuno può portare nella propria casa un pezzo di, Amalfi, Positano, Vietri., il marchio tutto italiano che porta la bellezza delle maioliche capresi nelle case, presenta le sue novità grazie ad un e-commerce perle produzioni hand-. Dopo il lancio

Advertising

sulPezzoit : CAPRI HOME: LE COLLEZIONI ONLINE PER VALORIZZARE IL MADE IN ITALY - Il_Mezzogiorno : CAPRI HOME: LE COLLEZIONI ONLINE PER VALORIZZARE IL MADE IN ITALY - roma_magazine : VIDEO + FOTO - Lady Mertens ed il ricordo romantico e divertente con Dries sull'isola di Capri -