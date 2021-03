Capigruppo Pd, rivolta degli ex renziani contro Letta: “Al Senato pronti alla conta” (Di martedì 23 marzo 2021) Con la richiesta di nominare due donne Capigruppo per Camera e Senato, il nuovo segretario del Pd Enrico Letta ha segnato uno strappo e ora tra le correnti dem tira aria da resa dei conti. Nella giornata di oggi, 23 marzo, si terranno le assemblee col segretario alla Camera e al al Senato, ma l’accordo per sostituire Graziano Delrio e Andrea Marcucci sembra ancora lontano. Se a Montecitorio Delrio ha fatto un mezzo passo indietro, dichiarando di essere il primo a lavorare per la parità di genere, a Palazzo Madama gli ex renziani sarebbero “pronti alla conta”, come trapelato ieri sera e come ribadisce un articolo del Foglio di oggi. Le elezioni dei due nuovi presidenti avverranno a scrutinio segreto, quindi il rischio è alto. Nessuna ... Leggi su tpi (Di martedì 23 marzo 2021) Con la richiesta di nominare due donneper Camera e, il nuovo segretario del Pd Enricoha segnato uno strappo e ora tra le correnti dem tira aria da resa dei conti. Nella giornata di oggi, 23 marzo, si terranno le assemblee col segretarioCamera e al al, ma l’accordo per sostituire Graziano Delrio e Andrea Marcucci sembra ancora lontano. Se a Montecitorio Delrio ha fatto un mezzo passo indietro, dichiarando di essere il primo a lavorare per la parità di genere, a Palazzo Madama gli exsarebbero “”, come trapelato ieri sera e come ribadisce un articolo del Foglio di oggi. Le elezioni dei due nuovi presidenti avverranno a scrutinio segreto, quindi il rischio è alto. Nessuna ...

