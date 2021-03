Caos vaccini in Lombardia, sostituita Aria La Lega: chi ha sbagliato cambi mestiere (Di martedì 23 marzo 2021) Il presidente Fontana azzera i vertici di Aria, Salvini chiama Poste Italiane in soccorso e per sostituire la società regionale colpevole di non aver avvisato migliaia di cittadini per fare le ... Leggi su leggo (Di martedì 23 marzo 2021) Il presidente Fontana azzera i vertici di, Salvini chiama Poste Italiane in soccorso e per sostituire la società regionale colpevole di non aver avvisato migliaia di cittadini per fare le ...

Ultime Notizie dalla rete : Caos vaccini Caos vaccini in Lombardia, sostituita Aria La Lega: chi ha sbagliato cambi mestiere Il presidente Fontana azzera i vertici di Aria, Salvini chiama Poste Italiane in soccorso e per sostituire la società regionale colpevole di non aver avvisato migliaia di cittadini per fare le ...

Vaccini, il 20% resta nei freezer C'è il Covid - caos tra le Regioni Cassese: ritrasferire il servizio sanitario allo Stato Ecco i dati sulle reazioni avverse dei vaccini AstraZeneca e Pfizer registrate in UK... Giro ai lettori un ...

Caos vaccini: porte aperte, nessuno in fila IL GIORNO Lombardia, i guai di Aria vengono da lontano. Oggi è sulla bocca di tutti per il caos dei vaccini anti covid, ma la centrale di acquisti della Regione Lombardia, Aria, non è certo nata sotto i migliori auspici. Bensì su invito della Corte dei Con ...

Lombardia e caos vaccini, la reputazione perduta (Open) Di queste, in Lombardia ne sono state fatte 30.000 che, in percentuale, corrisponde a un quarto di tutte le vaccinazioni nel Paese In merito al caos vaccini in Lombardia che ha interessato ...

