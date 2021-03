Caos vaccini in Lombardia, la rivincita di Giulio Gallera: «Visto? Non era colpa mia» (Di martedì 23 marzo 2021) Era l’«incapace» (Matteo Salvini dixit) della Regione, e ora torna a parlare dopo giorni di disastri in Lombardia. «Il tempo è galantuomo e mi ha restituito un po’ di giustizia», dice Giulio Gallera in un’intervista a La Stampa. Potrebbe togliersi qualche sassolino «ma non lo farò, perché la situazione è drammatica». Non rimprovera né si rimprovera niente, l’ex assessore al Welfare, che rivendica quanto da lui fatto nei primi 10 mesi di emergenza Coronavirus in Regione. «Alla fine l’unico problema oggettivo che ho avuto io è stato quello dei vaccini antinfluenzali», dice. Anche in quel caso la colpa, sottolinea, era di Aria Spa (che ora gestisce, ancora per poco, il portale delle prenotazioni per gli anti-Covid). «Aria aveva sbagliato completamente il percorso di acquisizione a febbraio 2020 – ... Leggi su open.online (Di martedì 23 marzo 2021) Era l’«incapace» (Matteo Salvini dixit) della Regione, e ora torna a parlare dopo giorni di disastri in. «Il tempo è galantuomo e mi ha restituito un po’ di giustizia», dicein un’intervista a La Stampa. Potrebbe togliersi qualche sassolino «ma non lo farò, perché la situazione è drammatica». Non rimprovera né si rimprovera niente, l’ex assessore al Welfare, che rivendica quanto da lui fatto nei primi 10 mesi di emergenza Coronavirus in Regione. «Alla fine l’unico problema oggettivo che ho avuto io è stato quello deiantinfluenzali», dice. Anche in quel caso la, sottolinea, era di Aria Spa (che ora gestisce, ancora per poco, il portale delle prenotazioni per gli anti-Covid). «Aria aveva sbagliato completamente il percorso di acquisizione a febbraio 2020 – ...

