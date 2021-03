Advertising

Raiofficialnews : ??Nuovo appuntamento con #CanzoneSegreta. Ospiti di @serenarossi_com: @mikasounds, Romina Power, @OfficialCiro, Marc… - tuttopuntotv : Canzone Segreta, ospiti e anticipazioni terza puntata venerdì 26 marzo 2021 - kodes200 : RT @MariaRo82601753: 'Canzone Segreta' 19.3.2021. Trasmessa da rai1. @mikasounds ?? ?? ?? ?? ?? Stupendo ?? ?? ?? @kodes200 @TheOriginAreYou @… - kodes200 : RT @MariaRo82601753: 'Canzone Segreta' 19.3.2021. Trasmessa da rai1. @mikasounds Le immagini parlano da sole. Bravissimo Elio con la canzon… - Theresa_030 : RT @dylanoanchor: Io mi piscio sotto perché ormai non può fare niente che viene sgamato poverino, neanche la canzone è riuscito a tenere se… -

Ultime Notizie dalla rete : Canzone Segreta

Andrà in onda venerdì 26 marzo la terza puntata dello show di Rai 1: ogni settimana, i personaggi celebri ospiti della puntata riceveranno una sorpresa sulle note di un brano misterioso che sarà in grado di smuovere le loro emozioni. La bravissima ...Emozioni a non finire con, la trasmissione in onda su Rai Uno ogni venerdì sera. Trasmissione in cui gli ospiti, ignari di cosa sta per accadere in studio, ricevono una sorpresa unica, sulle note delle loro ...Chi saranno gli ospiti della terza puntata di Canzone Segreta, condotto il venerdì sera su Rai 1 da Serena Rossi: nomi incredibili.Ospiti ed anticipazioni della terza puntata del nuovo varietà di Rai1 con Serena Rossi in onda venerdì 26 marzo 2021 ...