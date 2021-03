Canottaggio, i convocati dell’Italia per il raduno verso gli Europei di Varese (Di martedì 23 marzo 2021) Mancano un paio di settimane agli Europei 2021 di Canottaggio, in programma a Varese dal 9 all’11 aprile. Francesco Cattaneo, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana, ha convocato 54 atleti (46 senior e 8 pesi leggeri) per un raduno valutativo proprio sul lago lombardo. Grazie entusiasmo in seno al gruppo azzurro, domani sono previste delle gare di selezione per scremare la squadra in vista della rassegna continentale. Matteo Lodo e Giuseppe Vicino, Campioni del Mondo nel due senza a Sarasota 2017, sono entusiasti di essere in questa località. “È sempre bello tornare a Varese – dice Matteo Lodo attraverso i canali federali -. Il Lago è perfetto, molto grande e lungo e riusciamo sempre a sfruttarlo al massimo. Poter gareggiare in Italia per ottenere un risultato prestigioso agli ... Leggi su oasport (Di martedì 23 marzo 2021) Mancano un paio di settimane agli2021 di, in programma adal 9 all’11 aprile. Francesco Cattaneo, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana, ha convocato 54 atleti (46 senior e 8 pesi leggeri) per unvalutativo proprio sul lago lombardo. Grazie entusiasmo in seno al gruppo azzurro, domani sono previste delle gare di selezione per scremare la squadra in vista della rassegna continentale. Matteo Lodo e Giuseppe Vicino, Campioni del Mondo nel due senza a Sarasota 2017, sono entusiasti di essere in questa località. “È sempre bello tornare a– dice Matteo Lodo attrai canali federali -. Il Lago è perfetto, molto grande e lungo e riusciamo sempre a sfruttarlo al massimo. Poter gareggiare in Italia per ottenere un risultato prestigioso agli ...

