Campionati Italiani, podio sfiorato in gigante per Filippo Della Vite (Di martedì 23 marzo 2021) Confrontarsi contro i leader Della specialità è fondamentale per uno sciatore affinchè possa comprendere i propri limiti. Se n'è reso conto Filippo Della Vite che a Livigno ha aperto i Campionati Italiani sfiorando il podio in gigante. Chiamato a sfidare i colleghi Della Nazionale A e B, il 19enne di Ponteranica ha dimostrato ancora una volta le proprie doti terminando la competizione tricolore in sesta posizione assoluta. In grado di firmare il settimo tempo parziale, il portacolori delle Fiamme Oro Moena ha sfruttato l'uscita dell'alto-atesino nel corso Della discesa decisiva terminando le proprie fatiche con 1"35 di distacco da Hannes Zingerle. Reduce dal podio in Coppa Europa, il carabiniere di ...

