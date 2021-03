CAMPAGNA VACCINALE, UNA POTENZIALE CALAMITÀ PER LA SALUTE PUBBLICA (Di martedì 23 marzo 2021) Se la morte prematura si verifica un anno o dopo, è improbabile che qualcuno sospetti che sia collegata al vaccino. In questo momento, anche i decessi che si verificano entro 24 ore in persone giovani e in buona SALUTE sono attribuiti a una coincidenza, il che è davvero notevole. Se le prime statistiche sono indicative, stiamo proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di martedì 23 marzo 2021) Se la morte prematura si verifica un anno o dopo, è improbabile che qualcuno sospetti che sia collegata al vaccino. In questo momento, anche i decessi che si verificano entro 24 ore in persone giovani e in buonasono attribuiti a una coincidenza, il che è davvero notevole. Se le prime statistiche sono indicative, stiamo proviene da Database Italia.

ItaliaViva : Dobbiamo lavorare su due versanti fondamentali: da un lato bisogna attivare immediatamente la capacità di spesa de… - stanzaselvaggia : In Lombardia non hanno funzionato il tracciamento, il sistema dei tamponi, la comunicazione, la protezione delle st… - LauraGaravini : Numeri e statistiche servono a tenere monitorato l'andamento della campagna vaccinale. E, di conseguenza, a velociz… - CIsmaele : RT @pbecchi: Sulla base di numeri di morti Covid gonfiati ci chiudono di nuovo in casa sino a maggio. Non sono in grado di programmare una… - DarkLadyMouse : @fgavazzoni Sicuramente le prospettive per gli investimenti economici sono migliori. Ma per quanto riguarda la gest… -

Ultime Notizie dalla rete : CAMPAGNA VACCINALE Vaccino Covid a Napoli, medici di famiglia in ritardi e poche dosi: partenza nel caos Partono i vaccini dei medici di base napoletani che da oggi, potranno somministrare il farmaco anti Covid, ad anziani e persone fragili. L'inizio della campagna vaccinale tra le mura degli studi medici, servirà ad accelerare i tempi per l'immunità destinata alle platee più a rischio ma, per il momento, la fase di start up è cominciata solo per 20 ...

Colore delle Regioni a Pasqua: chi è in zona rossa Giallo, arancione, rosso: Natale o Pasqua la tavolozza non cambia. La cosiddetta terza ondata, contemporanea alla partenza della campagna vaccinale di massa, costringe gli italiani a fare i conti con le zone colorate anche a cavallo di marzo e aprile 2021 . Dalla prossima settimana alcune Regioni cambieranno 'tonalità'. Ieri, ...

Covid, in Emilia-Romagna la campagna vaccinale accelera: nuovi obiettivi e misure Regione Emilia Romagna Vaccini anti Covid, priorità ai marittimi - Gli armatori europei (ICS) sostengono la richiesta dell'ONU “L'incidente del Canale di Suez ha ricordato ai governi e ai mercati quanto sia importante la navigazione globale per le catene di approvvigionamento ...

L’ulivo bianco torna ad essere un albero di interesse regionale È quanto dichiara l’assessore all’Ambiente della Giunta regionale, Sergio De Caprio, dopo la delibera approvata qualche giorno fa ...

