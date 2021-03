Calciomercato – Napoli, Fabian Ruiz nel mirino dell’Atledico Madrid (Di martedì 23 marzo 2021) Calciomercato – L’Atletico Madrid sarebbe molto interessato al centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz Fabian Ruiz, giocatore del Napoli e della nazionale spagnola, è diventato l’oggetto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 23 marzo 2021)– L’Atleticosarebbe molto interessato al centrocampista del, giocatore dele della nazionale spagnola, è diventato l’oggetto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

MondoNapoli : Tuttosport - Due top in uscita e due cessioni già certe: il punto sul mercato del Napoli! - - calciomercatoit : ??CMIT TV - Le ultime sul valzer di panchina in #SerieA: dalla #Juventus e #Napoli e #Roma ???Conducono:… - sscalcionapoli1 : Gabbiadini sposa il progetto Samp: quinquennale per l'ex Napoli #calciomercato - tuttonapoli : Dalla Spagna - Fabian, l’Atletico prepara l’assalto: spunta la richiesta del Napoli - sscalcionapoli1 : La Lazio nel futuro di Gattuso? 'C'era stato già contatto prima del Napoli' #calciomercato -