Calciomercato Napoli, decolla l’affare Tsimikas: ecco quanto chiede il Liverpool (Di martedì 23 marzo 2021) Il Napoli mette nel mirino il laterale sinistro del Liverpool, Konstantinos Tsimikas. Il ventiquattrenne promessa del calcio greco non è riuscito finora a trovare abbastanza spazio tra le fila dei Reds e il club azzurro è pronto ad offrirgli la chance di dimostrare tutto il suo valore. Un’occasione anche per la squadra inglese in caso L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 23 marzo 2021) Ilmette nel mirino il laterale sinistro del, Konstantinos. Il ventiquattrenne promessa del calcio greco non è riuscito finora a trovare abbastanza spazio tra le fila dei Reds e il club azzurro è pronto ad offrirgli la chance di dimostrare tutto il suo valore. Un’occasione anche per la squadra inglese in caso L'articolo

Advertising

calciomercatoit : ??#Cardini a CMIT TV: 'La rosa della #Roma più adatta del #Napoli per il gioco di #Sarri' - indiavolati : @LM_1292 Guarda Mertens a Napoli. Situazione molto simile, non ricordo grossi teatrini. Il Milan e donnarumma fanno… - calciomercato_m : MERCATO – Venerato: 'Sarri sarebbe disposto a venire a Napoli ma non è stato chiamato, l'ultimo contatto tra la soc… - AleMontano17 : RT @calciomercatoit: ??CMIT TV - Le ultime sul valzer di panchina in #SerieA: dalla #Juventus e #Napoli e #Roma ???Conducono: @AleMontano17… - sscalcionapoli1 : Fabian, l’Atletico prepara l’assalto: spunta la richiesta del Napoli #calciomercato -