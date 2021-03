Calciomercato Milan, Orsolini. è un obiettivo: la possibile offerta al Bologna (Di martedì 23 marzo 2021) Riccardo Orsolini è uno degli obiettivi di mercato del Milan per la prossima stagione. Ecco la possibile offerta dei rossoneri al Bologna Secondo quanto riferito da Repubblica, l’esterno d’attacco del Bologna Riccardo Orsolini è uno degli obiettivi di mercato del Milan per la prossima stagione. L’attaccante rossoblù ha il contratto in scadenza nel 2022 con un ingaggio da 1.2 milioni a stagione. I rossoneri metteranno sul piatto un’offerta tra i 18 e i 20 milioni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 marzo 2021) Riccardoè uno degli obiettivi di mercato delper la prossima stagione. Ecco ladei rossoneri alSecondo quanto riferito da Repubblica, l’esterno d’attacco delRiccardoè uno degli obiettivi di mercato delper la prossima stagione. L’attaccante rossoblù ha il contratto in scadenza nel 2022 con un ingaggio da 1.2 milioni a stagione. I rossoneri metteranno sul piatto un’tra i 18 e i 20 milioni. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Calciomercato, nuova ipotesi per il futuro di Allegri - Tripla pista ... ora è pronto al ritorno in panchina dopo aver fatto molto bene sulle panchine di Milan e Juventus. Per questo, l'allenatore è al centro di diversi pensieri e tante ipotesi in tema di calciomercato. ...

Milan, Theo Hernandez si racconta: 'Qui per sempre. Scudetto, non è finita' Hai dichiarato che ti piacerebbe restare al Milan per sempre. È che qui sono molto felice. Dal primo momento in cui sono arrivato, sia la squadra che i tifosi e tutto il club, mi hanno accolto alla ...

Calciomercato Milan – Trovato l’esterno d’attacco: l’offerta di Maldini Pianeta Milan La Lucchese che incantava l’Italia, il ricordo di chi l’ha vista in Serie A Le foto e le immagini sono ormai ingiallite, vecchie testimoni di un passato lontano che si è inserito nelle pieghe della storia. Eppure, fino agli anni '50, a Lucca si viveva e si respirava il grande ...

Calciomercato Milan – Colpo grosso, Maldini ci prova: “Pronti 30 milioni!” Le ultime indiscrezioni di calciomercato del Milan parlano di un nome nuovo: i rossoneri sarebbero pronti ad offrire 30 milioni, tutti i dettagli nel video ...

