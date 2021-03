Calciomercato Milan: idea Orsolini del Bologna. Le ultime (Di martedì 23 marzo 2021) Calciomercato Milan, Maldini ha iniziato a prendere contatti per Riccardo Orsolini: potrebbe essere lui il rinforzo a destra Ritorna un vecchio nome per il mercato del Milan: come riportato da Calciomercato.com infatti, i rossoneri sarebbero tornati ad interessarsi a Riccardo Orsolini, esterno destro del Bologna con il contratto in scadenza a giugno 2022. PREZZO ALTO – Nonostante la scadenza prossima, il Bologna lo valuta ancora una cifra molto vicina ai 20 milioni di euro. Valutazione ritenuta eccessiva dalla dirigenza rossonera che però ha intenzione di lavorare per ammorbidire la posizione dei felsinei. Orsolini potrebbe essere il colpo a destra del Diavolo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 marzo 2021), Maldini ha iniziato a prendere contatti per Riccardo: potrebbe essere lui il rinforzo a destra Ritorna un vecchio nome per il mercato del: come riportato da.com infatti, i rossoneri sarebbero tornati ad interessarsi a Riccardo, esterno destro delcon il contratto in scadenza a giugno 2022. PREZZO ALTO – Nonostante la scadenza prossima, illo valuta ancora una cifra molto vicina ai 20 milioni di euro. Valutazione ritenuta eccessiva dalla dirigenza rossonera che però ha intenzione di lavorare per ammorbidire la posizione dei felsinei.potrebbe essere il colpo a destra del Diavolo. Leggi su Calcionews24.com

