Calciomercato | la Roma cerca un portiere | interesse per Meret del Napoli

Advertising

Gazzetta_it : #Sarri-#Roma e non solo: quanti movimenti sulle panchine di #SerieA - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Allegri annuncia il ritorno: da #Roma e #Juve all'ipotesi estero, tutti gli scenari - calciomercatoit : ???#Juventus - #Gotti: '#Pirlo ha fatto bene ad accettare. #Sarri? La #Roma si sposerebbe bene con le sue caratteris… - sscalcionapoli1 : Da Roma: 'Fonseca via, ora i giallorossi puntano a Juric' #calciomercato - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: I @thisismneskin a CM: 'La #Roma, @Gonzalo14villar e il calcio dietro le quinte dell'Ariston. Dopo @SanremoRai spaccheremo il… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Roma

1 Come riportato da ' Il Tempo' , anche Paulo Fonseca, inevitabilmente, ha ricevuto interessamenti in caso di rottura con la. Oltre al sondaggio del Napoli, di cui già si era scritto, viene riportato l'interesse della Fiorentina, in Italia, e quelli di Zenit e Slavia Praga all'estero....della. Il cantante del gruppo vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, grande tifoso giallorosso , assieme agli altri tre componenti della band ha rilasciato un'intervista a 'Milan, il rendimento di Tomori, Meité e Mandzukic a due mesi dal loro approdo in rossonero nel mercato di gennaio ...(Roma 23 marzo 2021) - Roma, 23/03/2021 - Durante la pandemia del Covid-19, il Consiglio della FIFA ha ricevuto rapporti costanti e continui sulla ...