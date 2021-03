Calcio: via libera Ats a Barella, Bastoni e Sensi, in azzurro dopo tampone negativo (Di martedì 23 marzo 2021) Milano, 23 mar. – (Adnkronos) – L’Ats di Milano ha dato il via libera ai tre calciatori dell’Inter Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Stefano Sensi di raggiungere i compagni di Nazionale in caso di tampone negativo nell’ultimo giro di controllo. dopo i risultati potranno raggiungere la Nazionale ed essere a disposizione per il match contro l’Irlanda del Nord di giovedì sera a Parma e valido per le qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 23 marzo 2021) Milano, 23 mar. – (Adnkronos) – L’Ats di Milano ha dato il viaai tre calciatori dell’Inter Nicolò, Alessandroe Stefanodi raggiungere i compagni di Nazionale in caso dinell’ultimo giro di controllo.i risultati potranno raggiungere la Nazionale ed essere a disposizione per il match contro l’Irlanda del Nord di giovedì sera a Parma e valido per le qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Gazzetta_it : #Covid, #Ats dà il via libera ai nazionali. Furia #Inter: solo allenamenti e niente partite - DaRonz82 : RT @Fantacalcio: UFFICIALE - Cesare Prandelli non è più l'allenatore della Fiorentina - TV7Benevento : Calcio: diritti tv, al via l'Assemblea della Lega Serie A... - TV7Benevento : Calcio: via libera Ats a Barella, Bastoni e Sensi, in azzurro dopo tampone negativo... - paoloangeloRF : Serie A, la classifica del 2021 -