**Calcio: Prandelli, ‘consapevole che mia carriera da allenatore possa finire qui’** (Di martedì 23 marzo 2021) Firenze, 23 mar. – (Adnkronos) – “Sono consapevole che la mia carriera di allenatore possa finire qui, ma non ho rimpianti e non voglio averne. Probabilmente questo mondo di cui ho fatto parte per tutta la mia vita, non fa più per me e non mi ci riconosco più. Sicuramente sarò cambiato io e il mondo va più veloce di quanto pensassi. Per questo credo che adesso sia arrivato il momento di non farmi più trascinare da questa velocità e di fermarmi per ritrovare chi veramente sono”. Così Cesare Prandelli in una lettera pubblicata sul sito della Fiorentina nella quale ufficializza le dimissioni da allenatore del club viola. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 23 marzo 2021) Firenze, 23 mar. – (Adnkronos) – “Sono consapevole che la miadiqui, ma non ho rimpianti e non voglio averne. Probabilmente questo mondo di cui ho fatto parte per tutta la mia vita, non fa più per me e non mi ci riconosco più. Sicuramente sarò cambiato io e il mondo va più veloce di quanto pensassi. Per questo credo che adesso sia arrivato il momento di non farmi più trascinare da questa velocità e di fermarmi per ritrovare chi veramente sono”. Così Cesarein una lettera pubblicata sul sito della Fiorentina nella quale ufficializza le dimissioni dadel club viola. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

SkySport : Fiorentina, Prandelli si dimette: pronto il ritorno di Iachini - Eurosport_IT : Clamorosa svolta in casa Fiorentina: dopo la sconfitta contro il Milan, #Prandelli dà le dimissioni. Al suo posto t… - infoitsport : Calcio, Prandelli: Cresciuta ombra dentro di me, dimissioni per bene di tutti - infoitinterno : Calcio, Prandelli: Mi fermo per ritrovarmi, mia carriera può finire qui - Milan_cabaret : RT @masolinismo: capisco il discorso di prandelli, anche io se fossi allenatore mi ritirerei dopo aver visto una certa squadra non pagare g… -