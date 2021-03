Calcio: portiere cercasi, Gollini e Audero nel mirino della Roma (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - La dirigenza della Roma pensa ad un portiere del futuro. Pau Lopez non ha convinto appieno e si stanno sondando delle alternative, giovani e che arrivano dal campionato italiano. Il club giallorosso, a quanto apprende l'Adnkronos, ha già avviato i contatti con l'agente di Pierluigi Gollini, portiere dell'Atalanta, considerato la prima scelta al momento, vista la qualità dimostrata dal ragazzo e un prezzo non esorbitante. La prima alternativa è l'estremo difensore della Sampdoria, Emil Audero, a seguire Juan Musso dell'Udinese per ora accantonato per via del prezzo richiesto dal club friulano e la concorrenza di altre squadre. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021), 23 mar. (Adnkronos) - La dirigenzapensa ad undel futuro. Pau Lopez non ha convinto appieno e si stanno sondando delle alternative, giovani e che arrivano dal campionato italiano. Il club giallorosso, a quanto apprende l'Adnkronos, ha già avviato i contatti con l'agente di Pierluigidell'Atalanta, considerato la prima scelta al momento, vista la qualità dimostrata dal ragazzo e un prezzo non esorbitante. La prima alternativa è l'estremo difensoreSampdoria, Emil, a seguire Juan Musso dell'Udinese per ora accantonato per via del prezzo richiesto dal club friulano e la concorrenza di altre squadre.

