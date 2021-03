Calcio | non assegnati i diritti tv della Serie A Decisione rinviata | spaccatura sulle offerte di Sky e DAZN

Leggi su oasport

(Di martedì 23 marzo 2021) Doveva essere il grande giorno dell’assegnazione deitv per laA die invece è arrivata una fumata nera: la LegaA ha deciso di non assegnarli, le spaccature tra i club hanno per ora hannoprevalso nella scelta tra le duesul tavolo, ovvero quelle di Sky e. La trattativa continua, perché le due proposte scadranno il 29 marzo e la Lega dovrà prendere unaentro quella data. Si attende la convocazione di una nuova assemblea, probabilmente già per venerdì 26 marzo. Servono 14 voti per la vendita dei pacchetti, nelle ultime assemblee era emersa una maggioranza in favore di(l’offerta più ricca con 840 milioni di euro per sette gare in esclusiva e tre in co-esclusiva), ma non era arrivata al quorum ...