Calcio, Europei U21: scatta la seconda fase. Pericolo Spagna per l’Italia, pochi titolari in Serie A per Nicolato (Di martedì 23 marzo 2021) Slovenia, Repubblica Ceca e Spagna. Queste saranno le tre rivali dell’Italia nel girone eliminatorio del Campionato Europeo di Calcio Under-21 2021. La 23ª edizione del torneo continentale si svolgerà in Ungheria e Slovenia e sarà suddivisa in due parti. Questa è la particolarità della manifestazione che, originariamente, era prevista per il prossimo mese di giugno. Per colpa delle problematiche legate alla pandemia, invece, si è deciso che il torneo si svolgerà in due fasi: da domani, mercoledì 24 marzo fino al 31, per quanto riguarda la fase a gironi, quindi dal 31 maggio al 6 giugno 2021 toccherà alla fase ad eliminazione diretta. l’Italia, come detto, sarà inserita nel Girone B, con tre avversarie da prendere con le molle. Oltre ai padroni di casa sloveni (gli Azzurrini giocheranno ... Leggi su oasport (Di martedì 23 marzo 2021) Slovenia, Repubblica Ceca e. Queste saranno le tre rivali delnel girone eliminatorio del Campionato Europeo diUnder-21 2021. La 23ª edizione del torneo continentale si svolgerà in Ungheria e Slovenia e sarà suddivisa in due parti. Questa è la particolarità della manifestazione che, originariamente, era prevista per il prossimo mese di giugno. Per colpa delle problematiche legate alla pandemia, invece, si è deciso che il torneo si svolgerà in due fasi: da domani, mercoledì 24 marzo fino al 31, per quanto riguarda laa gironi, quindi dal 31 maggio al 6 giugno 2021 toccherà allaad eliminazione diretta., come detto, sarà inserita nel Girone B, con tre avversarie da prendere con le molle. Oltre ai padroni di casa sloveni (gli Azzurrini giocheranno ...

Advertising

OA_Sport : Calcio, Europei U21: scatta la seconda fase. Pericolo Spagna per l’Italia, pochi titolari in Serie A per Nicolato… - chilisummer : Scusi @massimogara quest'anno il Palio c'è? e gli europei di calcio? - simshine95 : @ZZiliani Sinceramente se non avessi coinvolgimento emotivo e dovessi scegliere tra vedere una partita top di Serie… - sportface2016 : #Europei2021, per Italia-Turchia si punta al 30% della capienza - totofaz : @pisto_gol Nove undicesimi di una stessa nazionalità temo nel calcio moderno non li avrà mai più nessuno dei top te… -