Calcio | ct Portogallo | ‘futuro CR7? Pronto a dargli consiglio’

(Di martedì 23 marzo 2021) Torino, 23 mar. – (Adnkronos) – “Se mi dovesse chiedere un consiglio sul proprio futuro sarei sempre a sua disposizione: potreielo senz’altro. Ma deciderà lui. Lo conosco molto bene, lo alleno da quando aveva 18 anni. Con lui c’è un ottimo feeling, parliamo molto, ma le cose che ci diciamo restano fra noi. Gli piace giocare a Torino, non credo ci siano problemi ma non posso rispondere a domande sul suo futuro”. Così il ct del, Fernando Santos, in merito al futuro di Cristiano Ronaldo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

La decisione sul futuro (CR7 è in scadenza nel 2022) può attendere, ora conta il presente con la maglia del Portogallo e il finale di stagione in bianconero.Gli piace giocare a Torino, non credo ci siano problemi ma non posso rispondere a domande sul suo futuro". Così il ct del Portogallo, Fernando Santos, in merito al futuro di Cristiano Ronaldo. "Con i ...