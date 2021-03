Calcio: Atletico Madrid, Dembelé sviene durante l'allenamento, 'sotto osservazione' (Di martedì 23 marzo 2021) Madrid, 23 mar. (Adnkronos) - Grande paura in casa Atletico Madrid. Moussa Dembelé ha perso i sensi improvvisamente durante l'allenamento cadendo a terra all'indietro. Immediati i soccorsi al giocatore che fortunatamente non ha riportato nessuna conseguenza fisica importante. Pochi minuti dopo Dembelé si è rialzato ed ora è in buone condizioni, come spiegato dal club in una nota ufficiale: “Moussa Dembelé è sotto osservazione, i suoi segni vitali sono assolutamente normali e la situazione è in attesa di valutazione". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021), 23 mar. (Adnkronos) - Grande paura in casa. Moussaha perso i sensi improvvisamentel'cadendo a terra all'indietro. Immediati i soccorsi al giocatore che fortunatamente non ha riportato nessuna conseguenza fisica importante. Pochi minuti doposi è rialzato ed ora è in buone condizioni, come spiegato dal club in una nota ufficiale: “Moussa, i suoi segni vitali sono assolutamente normali e la situazione è in attesa di valutazione".

Advertising

Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: #AtleticoMadrid, paura per #Dembélé: sviene in allenamento e finisce in ospedale. Le sue condizioni - TV7Benevento : Calcio: Atletico Madrid, Dembelé sviene durante l’allenamento, 'sotto osservazione'... - sportface2016 : #calcio #AtleticoMadrid, malore per Moussa #Dembele: l'attaccante sviene durante l'allenamento, ma 'ora tutto nel… - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: #AtleticoMadrid, paura per #Dembélé: sviene in allenamento e finisce in ospedale. Le sue condizioni - ETGazzetta : #AtleticoMadrid, paura per #Dembélé: sviene in allenamento e finisce in ospedale. Le sue condizioni -