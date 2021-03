Buone notizie dagli Usa: la ripresa si è mossa più velocemente del previsto e sembra rafforzarsi (Di martedì 23 marzo 2021) C’è fiducia dall’altro lato dell’Oceano. Gli Stati Uniti vedono la luce in fondo al tunnel della pandemia. La ripresa economica è lungi dall’essere completa e la Fed continuerà ad offrire all’economia il sostegno necessario per tutto il tempo necessario. Lo assicura il presidente della Fed, Jerome Powell, al Congresso in base agli estratti del discorso che pronuncerà alla commissione servizi finanziari della Camera insieme al segretario al Tesoro, Janet Yellen. L’America di Biden guarda con fiducia e programma la ripresa già nella seconda parte del 2021. “La ripresa si è mossa più velocemente del previsto e sembra rafforzarsi”, aggiunge Powell. Le condizioni sul mercato del lavoro sono di recente migliorate ma ci sono ancora milioni di americani in ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 23 marzo 2021) C’è fiducia dall’altro lato dell’Oceano. Gli Stati Uniti vedono la luce in fondo al tunnel della pandemia. Laeconomica è lungi dall’essere completa e la Fed continuerà ad offrire all’economia il sostegno necessario per tutto il tempo necessario. Lo assicura il presidente della Fed, Jerome Powell, al Congresso in base agli estratti del discorso che pronuncerà alla commissione servizi finanziari della Camera insieme al segretario al Tesoro, Janet Yellen. L’America di Biden guarda con fiducia e programma lagià nella seconda parte del 2021. “Lasi èpiùdel”, aggiunge Powell. Le condizioni sul mercato del lavoro sono di recente migliorate ma ci sono ancora milioni di americani in ...

